Tekirdağ'da 15 Temmuz'da Yelken Yarışları Düzenlendi

Tekirdağ'da 15 Temmuz'da Yelken Yarışları Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen yelken yarışları, farklı illerden gelen 49 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışlar, genç sporculara deneyim kazandırmayı ve milli birlik duygularını pekiştirmeyi amaçlıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Tekirdağ'da yelken yarışları düzenlendi.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nün ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gerçekleştirilen yelken yarışlarında, farklı illerden gelen sporcular, Marmara Denizi açıklarında rüzgarla yarışıyor.

Toplam 49 sporcunun katılımıyla başlayan yarışlar; optimist, laser ve iki farklı sınıfta olmak üzere dört kategoride gerçekleştiriliyor. Start komitesinin işaretiyle denize açılan yelkenliler, izleyenlere renkli görüntüler sundu.

Etkinliğin, hem genç sporculara deneyim kazandırması hem de milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesi amaçlanıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi

Muzaffer Nine birikimini teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Putin'e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağız

"Kabul etmezse Rusya'ya çok ağır yaptırımlar uygulayacağız"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.