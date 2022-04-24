Tekerlekli sandalyeli AKUT üyesinden, basketbol maçında evlilik teklifi

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Bir dönem Denizli'de AKUT liderliğini de yapan bedensel engelli AKUT üyesi Alper Patır, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor maçında kız arkadaşı Sevim Çelimli'ye evlilik teklif etti.

Engeline rağmen hayat enerjisiyle herkese örnek olan Alper Patır, dünyaevine girmek için ilk adımı, ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında oynanan karşılaşmanın devre arasında attı.

Sahaya çıkıp kız arkadaşı Sevim Çelimli'yi yanına çağıran Patır, cebinden çıkardığı yüzükle evlenme teklif etti.

Çelimli, teklifi kabul ederken tribünler de sevince ortak oldu.

Alper Patır 2017'de Ukrayna'da üzerine 200 kilogramlık ağaç dalı devrilmesi sonucu omurilik felci olmuştu. Çeşitli etkinliklere de katılan Patır, bir dönem Denizli'de AKUT liderliğini de yapmıştı. ???????