Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'ndan, A Milli Takım'a ziyaret - Haberler

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Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'ndan, A Milli Takım'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'ndan, A Milli Takım'a ziyaret

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta uluslararası bir turnuvaya katılan Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı oyuncuları, yarın akşam UEFA Uluslar Ligi'nde aynı şehirde Litvanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta uluslararası bir turnuvaya katılan Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı oyuncuları, yarın akşam UEFA Uluslar Ligi'nde aynı şehirde Litvanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı Başantrenörü Ayhan Çelik ile milli tenisçiler Emirhan Toper ve Serdar Antaç, A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı otele gelerek, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve futbolcularla tanışıp yarınki maçta başarılar diledi. A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu da Çelik, Toper ve Antaç'a imzalı milli takım forması hediye etti.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı, bu sabah Vilnius'ta kısa bir yürüyüş yaptı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Tenis Haberler

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