Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası sona erdi - Haberler

Milli sporcu Hakan Akkaya, Tayland'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda flöre kategorisinde 5'inci oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 ülkeden 100 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye'yi milli sporcular Hakan Akkaya ve Elke Lale van Achterberg temsil etti.

Milli sporcu Hakan Akkaya flöre kategorisinde 5'inci, epe'de ise 7'inci olarak turnuvayı tamamladı. Elke Lale van Achterberg ise flöre kategorisinde 13'üncü sırada yer aldı.