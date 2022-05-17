Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası - Haberler

Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası, 19-21 Mayıs tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Chon Buri kentinde gerçekleştirilecek organizasyona 19 ülkeden 100 sporcu katılacak. Kupada Türkiye'yi Hakan Akkaya ve Elke Lale van Achterberg temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hakan Akkaya, organizasyon öncesi iki haftalık yoğun kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sabah-akşam haftada 12 antrenman yaptık. Burada çok güzel bir atmosfer var. Sezonun ve yılın ilk maçlarına çıkacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Buradan madalya ile dönmeyi planlıyoruz. Katıldığım iki branşta da altın madalya hedefliyorum. Tayland Dünya Kupası sıralamalar açısından çok önemli. Eğer istediğimiz sonuçları alırsak dünyada 4. sıraya yükselebilirim. Bu, yıl sonunda Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na daha üstten başlayıp madalya şansımızı artırmamızı sağlar."