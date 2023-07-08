Tekerlekli Sandalye Dans Sporu 6. Türkiye Şampiyonası, İzmir'de gerçekleştirildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, çeşitli illerden 36 dansçı katıldı. 17 farklı kategorilerde yapılan şampiyonada dansçılar hünerlerini sergiledi.

Federasyonun Tekerlekli Sandalye Dans branş sorumlusu Osman Ertöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekerlekli dans sporunun paralimpik oyunlar içerisinde yer alması için çaba gösterdiklerini belirterek, "Katılmış olduğumuz Avrupa ve dünya şampiyonalarında ciddi bir seri yakaladık. Madalya şansımız çok fazla ve artık Avrupa Türkiye'deki tekerlekli sandalye branşını tanımaya başladı. Bu branşın daha da ileriye gitmesi için çok kalabalık bir ekiple çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu branş hak ettiği yerlere ulaşacak. O yüzden de dans etmek isteyen, içinde pırıltısı olan, melodiye ayak uyduracak bütün engellileri sahnelerde görmek istiyoruz." diye konuştu.

Şampiyona, dereceye giren dansçılara kupa ve madalyalarının verilmesiyle sona erdi.