Tekerlekli Sandalye Dansçısı Yeliz Güllü, 80 metre yükseklikte gösteri yaptı

Cam seyir terasında dans etmesi (dron) Tekerlekli Sandalye Dans Mili Takım Sporcusu Yeliz Güllü'nün açıklamaları Tekerlekli Sandalye Dans Yeliz Güllü, 80 metre yükseklikte gösteri yaptı KARABÜK - Tekerlekli Sandalye Dans Mili Takım Sporcusu Yeliz Güllü, yaptığı spora dikkat çekmek için...

Cam seyir terasında dans etmesi (dron)

Tekerlekli Sandalye Dans Mili Takım Sporcusu Yeliz Güllü'nün açıklamaları Tekerlekli Sandalye Dans Yeliz Güllü, 80 metre yükseklikte gösteri yaptı

KARABÜK - Tekerlekli Sandalye Dans Mili Takım Sporcusu Yeliz Güllü, yaptığı spora dikkat çekmek için Karabük'ün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ilçesi Safranbolu'da İncekaya Kanyonu üzerine yapılan cam seyir terasında gösteri yaptı.

Dünyada "en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen tarihi ilçede yer alan, 11 metre uzunluğa sahip, 75 ton yüke dayanıklı, 80 metre derinliğindeki kanyon üzerine 2012'de inşa edilen, Türkiye'nin ilk cam seyir terası olarak da dikkati çeken terasa gelen Yeliz Güllü, bir süre dans etti.

"Avrupa ve Dünya şampiyonalarına hazırlanıyorum"

Gazetecilere açıklama yapan Güllü, amacının bu spora dikkat çekmek ve tanıtmak için yola çıktığını söyledi.

Gösteri yerinin Türkiye'nin ilk cam seyir terası olarak belirlediklerini ve burada gösteri yaptığını belirten Güllü, "Bu spora rahmetli kızımın vasiyeti ile başladım. Bu alanda 2021-2022 Türkiye Şampiyonuyum. Eylül-ekim aylarında yapılacak Avrupa ve Dünya şampiyonalarına hazırlanıyorum. Neden burayı seçtim? Safranbolu tarihi bir yer, dünyanın ikinci Türkiye'nin ilk cam terası." diye konuştu.

Tekerlekli sandalye üzerinde dans etmenin cesaret istediğinden bahseden Güllü, şöyle devam etti:

"Bizler hayata engelleri tamimiyle ortadan kaldırmak için engelsiz bir yaşama 'merhaba' demek için hayata dört elle sarılıyoruz. Bir insanın hayatına bile dokunabilirsem ne mutlu bana. Sadece Safranbolu'da değil beni ülkenin bir çok tarihi bölgesinde dans ederken göreceksiniz."

Güllü, tekerlekli sandalye dansı konusunda kızının adına okul açmayı da hedeflediğini sözlerine ekledi.