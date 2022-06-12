Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı, Polonya yolcusu - Haberler

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı, Polonya'da 17-19 Haziran'da yapılacak Para Dans Sporu Polonya Açık Turnuvası'na katılacak.

TBESF'den yapılan açıklamaya göre, organizasyona başantrenör Konstantin Vasilev, antrenörler Yeşim Şahin Eryiğit ve Osman Ertöz yönetiminde hazırlanan Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı, İstanbul Pendik Mete Gazoz Spor Kompleksi'ndeki çalışmalarını sürdürüyor.

TBESF Başkanı Muaz Ergezen, kampı ziyaret ederek sporculara başarı diledi.

Ergezen, yaptığı açıklamada, İstanbul'da gerçekleştirilen bir haftalık kampın devam ettiğini belirterek, "Ülkemizi orada Yeliz Güllü, Hazal Zengin, Abdullah Kılıç, Barış Bayraktar, Abdülkadir Ünal, Nezihe Ünal ve Gizem Sarıgöl, 6 ayrı kategoride temsil edecek. Polonya'dan çok sayıda madalya ile döneceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İnşallah 2028 yılında tekerlekli sandalye dans sporu paralimpik oyunlarında yerini alacak." diyen Ergezen, "Bize düşen şimdiden genç kardeşlerimizi dans ile tanıştırıp geleceğe yönelik planlarımızı yapmak. Bu sporun gelişmesi için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Milli sporculardan Barış Bayraktar ise günde 7-8 saat çalışarak turnuvaya hazırlandığını kaydederek, "Katılacağımız her kategoriyi şampiyon olarak taçlandırmak istiyoruz. Başarılı sonuçlarla ülkemize döneceğimize olan inancım tam. Muaz Ergezen başkanımıza bize verdiği destekten dolayı arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

AA / Spor