Tekerlekli Sandalye Basketbolda millilerin rakipleri açıklandı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın ve Erkek Milli Takımların, 2023 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın ve Erkek Milli Takımların, 2023 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Kadın Takımı'nın 8-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinin İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere ve Hollanda olduğu açıklandı.

B Grubu'nda mücadele edecek Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımı'nın ise İngiltere, İtalya, Fransa, Avusturya ve İsrail ile mücadele edeceği kaydedildi.