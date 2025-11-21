Haberler

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2025-26 Sezonu Başlıyor

Güncelleme:
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi, 2025-26 sezonuna yarın başlayacak. 14 kulübün mücadele edeceği ligde açılış maçı Gazişehir Gaziantep ile Antalya Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun (TBESF) açıklamasına göre, 14 kulübün mücadele edeceği ligin yeni sezonu, yarın 13.00'teki Gazişehir Gaziantep- Antalya Büyükşehir Belediyespor maçıyla açılacak.

Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyon olduğu ligde normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, play-off'larda oynamaya hak kazanacak. Puan tablosunun son 3 sırasındaki ekipler ise küme düşecek.

İlk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Gazişehir Gaziantep-Antalya Büyükşehir Belediyespor

14.00 Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor-İskenderun Belediyespor

14.00 Bağcılar Belediyespor-Beşiktaş

16.00 Galatasaray Fuzul-TSK Rehabilitasyon Merkezi

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Astor Enerji Şanlıurfa

23 Kasım Pazar:

14.00 Karabük Demir Kartal-İzmir Büyükşehir Belediyespor

14.00 Fenerbahçe İstanbul Jet-Ordu Büyükşehir Belediyespor

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
