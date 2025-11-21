Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2025-26 Sezonu Başlıyor
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi, 2025-26 sezonuna yarın başlayacak. 14 kulübün mücadele edeceği ligde açılış maçı Gazişehir Gaziantep ile Antalya Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 2025-26 sezonu yarın başlayacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun (TBESF) açıklamasına göre, 14 kulübün mücadele edeceği ligin yeni sezonu, yarın 13.00'teki Gazişehir Gaziantep- Antalya Büyükşehir Belediyespor maçıyla açılacak.
Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyon olduğu ligde normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, play-off'larda oynamaya hak kazanacak. Puan tablosunun son 3 sırasındaki ekipler ise küme düşecek.
İlk hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
13.00 Gazişehir Gaziantep-Antalya Büyükşehir Belediyespor
14.00 Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor-İskenderun Belediyespor
14.00 Bağcılar Belediyespor-Beşiktaş
16.00 Galatasaray Fuzul-TSK Rehabilitasyon Merkezi
16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Astor Enerji Şanlıurfa
23 Kasım Pazar:
14.00 Karabük Demir Kartal-İzmir Büyükşehir Belediyespor
14.00 Fenerbahçe İstanbul Jet-Ordu Büyükşehir Belediyespor