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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinde İzmir Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Göksel Çelik'i 68-61 yendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinde İzmir Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Göksel Çelik'i 68-61 yendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun düzenlediği ligin final maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe Göksel Çelik Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda karşılaştı.

Maçın 1. periyodunu 16-14 önde tamamlayan İzmir ekibi, 2. çeyrekte de kontrollü oynayarak soyunma odasına da 32-28 üstün gitti.

Üçüncü periyodu 48-49 geride geçen İzmir Büyükşehir Belediyespor son periyotta etkili oyun sergileyerek maçı 68-61 kazandı.

İzmir ekibinin 1-1'e taşıdığı seride 2022-2023 sezonu şampiyonu yarın yapılacak son karşılaşmayla belli olacak.

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Kaynak: AA / Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor İzmir Spor Haberler

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