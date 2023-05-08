Üye Girişi
Haberi Paylaş
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

Spor Haberleri

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde ikinci etap maçları tamamlandı.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde ikinci etap maçları tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde maçlar Yalova ve Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yapıldı.

İkinci etabın son maçında Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda Beşiktaş, HDI Sigorta Yalova'yı 77-49, Galatasaray, Gazişehir Gaziantep'i 81-76 mağlup etti.

Orhangazi Spor Salonu'ndaki müsabakalarda da İzmir Büyükşehir Belediyesi, TSK Rehabilitasyon Merkezi müsabakasından 71-64'lük skorla ayrıldı. Günün diğer karşılaşmasında ise Fenerbahçe Göksel Çelik, Bağcılar Belediyesi'ni 86-59 yendi.

26. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanan ligin ilk 8 sırasındaki takımlar, yarın başlayacak play-off çeyrek final serilerinde karşı karşıya gelecek. 3 karşılaşmanın 2'sini kazananın yarı finale çıkacağı seride, Fenerbahçe Göksel Çelik-Pendik Belediyesi Anadolu Yakası, Galatasaray-Balıkesir Büyükşehir Belediyesi karşılaşmaları Bursa'nın Orhangazi ilçesinde oynanacak.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda ise İzmir Büyükşehir Belediyesi-Bağcılar Belediyesi, Beşiktaş-Gazişehir Gaziantep karşılaşmaları yapılacak.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Spor

Basketbol Süper Ligi Türkiye Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title