Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Polonya'yı Yendi ve Dünya Kupası'na Katılma Hakkı Kazandı
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, IWBF Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'yı 82-81 mağlup ederek şampiyonayı 5. sırada tamamladı ve 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı elde etti.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, IWBF Avrupa Şampiyonası'ndaki son maçında Polonya'yı 82-81 mağlup etti.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyona sona erdi.
Erkekler kategorisinde mücadele eden Türkiye, A Grubu'ndaki son maçında Polonya'yı 82-81 yenerek şampiyonayı 5. sırada tamamladı.
Milliler bu başarısıyla 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazandı.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor