Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Bosna Hersek'i Farklı Yenerek Şampiyonaya Galibiyetle Başladı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Bosna Hersek'i 101-40 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Mücahit Günaydın, 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyona başladı.

Erkekler kategorisinde mücadele eden Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Bosna Hersek'i 101-40 yenerek şampiyonaya galibiyetle başladı.

Milli basketbolculardan Mücahit Günaydın, 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Ay-yıldızlı ekipte Ahmet Efetürk 17, Uğur Toprak ise 16 sayı kaydetti.

Milli takım, grubundaki diğer maçlarını sırasıyla İspanya, Almanya, Polonya ve Avusturya ile yapacak.

