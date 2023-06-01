Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası Yalova'da başladı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası müsabakaları Yalova'da başladı. Türkiye'nin yanı sıra ABD, Avustralya ve Japonya gibi dünyanın en iyi takımları da yer alıyor. İlk gün Türkiye, Avustralya'yı mağlup etti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası müsabakaları Yalova'da başladı

90. Yıl Spor Salonu'nun ev sahipliğini yaptığı organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra bu branşta milli takımlar bazında dünyanın en iyi takımları arasında gösterilen ABD, Avustralya ve Japonya yer alıyor.

Turnuvanın ilk gününde Türkiye ile Avustralya karşı karşıya geldi. Milli takım, rakibini 66-59'luk skorla mağlup ederek organizasyona iyi başlangıç yaptı.

Günün ikinci maçında ABD, Japonya'yı 56-44 mağlup etti.

Turnuva, yarın Japonya-Avustralya ve ABD-Türkiye maçlarıyla devam edecek.