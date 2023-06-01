Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası'nda Türkiye galibiyetle başladı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası'nda Türkiye galibiyetle başladı

Spor Haberleri

Türkiye Milli Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası'nın açılış maçında Avusturalya'yı 66-59 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Turnuva 1-4 Haziran tarihleri arasında Yalova'da gerçekleştiriliyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası'nın açılış maçında Avusturalya'yı 66-59 yenen Türkiye Milli Takımı turnuvaya galibiyetle başladı.

Yalova'da 1-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında Türkiye, Avusturalya ile karşı karşıya geldi. 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleşecek müsabakaya iyi bir başlangıç yapan konuk takım, ilk periyodu 19-17 önde kapadı. İkinci çeyrekte oyunun hakimiyetini ele geçiren milliler, soyunma odasına 39-32'lik skor avantajıyla girdi. Üçüncü periyotta da oyunun kontrolünü elinde tutan ay-yıldızlılar son periyoda da 54-48'lik skorla önde girmeyi başardı.

Mücadelenin son çeyreğinde etkili bir oyun sergileyen milli sporcular, 66-59'luk skorla karşılaşmayı kazanmayı bildi. Sahadan galip ayrılan Türkiye Milli Takımı turnuvaya güzel bir başlangıç yaptı.

8-20 Ağustos tarihlerinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlık niteliği taşıyan turnuvada ABD ve Japonya da mücadele veriyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title