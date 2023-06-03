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Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası'nda Japonya'yı Yenen Türkiye Adını Finale Yazdırdı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası'nda Japonya'yı Yenen Türkiye Adını Finale Yazdırdı

Spor Haberleri

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası'nda Japonya'yı yenen A Milli Takım, Amerika Birleşik Devletleri'nin finaldeki rakibi oldu. Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvanın üçüncü gün mücadelesinde Türkiye, Japonya ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Japonya'yı 64-62 yenen Ay-Yıldızlılar grubu ikinci tamamlayarak adını finale yazdırdı. Milliler, yarın finalde ABD ile karşılaşırken üçüncülük maçında ise Japonya ve Avusturalya mücadele edecek.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası'nda Japonya'yı yenen A Milli Takım, Amerika Birleşik Devletleri'nin finaldeki rakibi oldu.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvanın üçüncü gün mücadelesinde Türkiye, Japonya ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Japonya'yı 64-62 yenen Ay-Yıldızlılar grubu ikinci tamamlayarak adını finale yazdırdı. Milliler, yarın finalde ABD ile karşılaşırken üçüncülük maçında ise Japonya ve Avusturalya mücadele edecek. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol Türkiye Japonya Spor Haberler

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