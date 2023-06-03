Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı İran'ı Yendi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Songül Çelik, "2 gündür arka arkaya İran ile maç yaptık. Her iki karşılaşmayı da kazandık. Avrupa Şampiyonası'nı da kazanıp, federasyon başkanımıza armağan etmek istiyoruz" dedi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, Hollanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Aksaray'da devam ediyor. Milliler, bu kapsamda İran ile 2 hazırlık maçı oynadı. Ay-Yıldızlılar, iki karşılaşmadan da galip ayrılarak şampiyona öncesinde moral buldu.

"Kadın sporcularımız gerçekten çok hırslılar. Türkiye'de kadın olmak zor, başarılı olmak ise daha zor. Bizler bu zoru başardık. Engelli kadın dahi olsan bir şeyleri başarmak derdindeyiz. İmkanlar tanınırsa kadınlarımızın çok daha iyi yerlerde olacaklarına inanıyorum. Kadınlarımı ve can arkadaşlarımın Avrupa'da çok daha hırslı olacaklarını görüyorum. Biz gençlere ağırlık veriyoruz. Amacımız genç sporcular yetiştirmek. Bu yıl olmaz ise bir sonraki yıllara ne kadar yatırım yaparsak, bize başarı daha çok geleceğine inanıyorum. Bizlere bu imkanları tanıyan herkesi şükranlarımızı sunuyoruz."