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Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-3 şampiyonu Hannover United oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-3 şampiyonu Hannover United oldu

Spor Haberleri

Yalova ve Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF Europe) Avrupa Kupası-3 finallerinde şampiyonluğa Almanya temsilcisi Hannover United ulaştı.

Yalova ve Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF Europe) Avrupa Kupası-3 finallerinde şampiyonluğa Almanya temsilcisi Hannover United ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının katkılarıyla Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yalova Ortopedikler Spor Kulübünün (YOSK) ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın final karşılaşması, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda yapıldı.

Finalde Almanya temsilcisi Hannover United ile İtalya temsilcisi Dinamo Lab Banco Di Sardegna Sassari karşılaştı. Rakibinı 63-58 yenen Hannover United şampiyon oldu.

Turnuvanın üçüncülük karşılaşmasında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyük Britanya ekibi London Titans'ı 69-56'lık skorla yendi.

Final maçı sonrası ilk üçe giren takımlara kupaları törenle verildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Spor

basketbol Hannover Spor Haberler

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