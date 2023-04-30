Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-3 şampiyonu Hannover United oldu
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Yalova ve Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF Europe) Avrupa Kupası-3 finallerinde şampiyonluğa Almanya temsilcisi Hannover United ulaştı.
Yalova ve Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF Europe) Avrupa Kupası-3 finallerinde şampiyonluğa Almanya temsilcisi Hannover United ulaştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının katkılarıyla Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yalova Ortopedikler Spor Kulübünün (YOSK) ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın final karşılaşması, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda yapıldı.
Finalde Almanya temsilcisi Hannover United ile İtalya temsilcisi Dinamo Lab Banco Di Sardegna Sassari karşılaştı. Rakibinı 63-58 yenen Hannover United şampiyon oldu.
Turnuvanın üçüncülük karşılaşmasında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyük Britanya ekibi London Titans'ı 69-56'lık skorla yendi.
Final maçı sonrası ilk üçe giren takımlara kupaları törenle verildi.
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023