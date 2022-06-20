Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nda Litvanya'yı 93-39 yenerek finale yükseldi. Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nda Litvanya'yı 93-39 yenerek finale yükseldi. Başkent Saraybosna'da oynanan yarı final mücadelesinde milli takım, Litvanya ile karşılaştı. Rakibi karşısında üstün bir performans ortaya koyan ay-yıldızlı ekip, salondan 93-39 galip ayrılarak adını finale yazdırdı. Millilerde 23 sayı kaydeden Enes Bulut, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, 22 Haziran Çarşamba günü oynanacak finalde Letonya-Bosna Hersek karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek. AA / Lejla Biogradlija - Spor basketbol Litvanya Spor Haberler

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