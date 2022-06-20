Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası
AA - Lejla Biogradlija - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nda Litvanya'yı 93-39 yenerek finale yükseldi.
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nda Litvanya'yı 93-39 yenerek finale yükseldi.
Başkent Saraybosna'da oynanan yarı final mücadelesinde milli takım, Litvanya ile karşılaştı.
Rakibi karşısında üstün bir performans ortaya koyan ay-yıldızlı ekip, salondan 93-39 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Millilerde 23 sayı kaydeden Enes Bulut, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, 22 Haziran Çarşamba günü oynanacak finalde Letonya-Bosna Hersek karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.
AA / Lejla Biogradlija - Spor