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Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası

AA - Lejla Biogradlija - Spor
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nda Litvanya'yı 93-39 yenerek finale yükseldi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nda Litvanya'yı 93-39 yenerek finale yükseldi.

Başkent Saraybosna'da oynanan yarı final mücadelesinde milli takım, Litvanya ile karşılaştı.

Rakibi karşısında üstün bir performans ortaya koyan ay-yıldızlı ekip, salondan 93-39 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Millilerde 23 sayı kaydeden Enes Bulut, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, 22 Haziran Çarşamba günü oynanacak finalde Letonya-Bosna Hersek karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.

AA / Lejla Biogradlija - Spor

basketbol Litvanya Spor Haberler

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