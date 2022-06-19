Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı yarı finalde - Haberler

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Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı yarı finalde

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı yarı finalde

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası'nda A Milli Takım, Hırvatistan'ı 40 sayı farkla 90-50 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası'nda A Milli Takım, Hırvatistan'ı 40 sayı farkla 90-50 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da oynanan çeyrek final karşılaşmasında ay-yıldızlılılar, rakibini 90-50 mağlup ederek yarı finale yükselme başarısı gösterdi.Milliler yarı finalde Litvanya ile karşı karşıya gelecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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