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Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası

AA - Lejla Biogradlija - Spor
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası B Grubu'nda ikinci maçında Yunanistan'ı 99-36 yenerek, çeyrek finale yükseldi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası B Grubu'nda ikinci maçında Yunanistan'ı 99-36 yenerek, çeyrek finale yükseldi.

Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Ahmet Efetürk, yaptığı açıklamada, turnuva sonuna kadar aynı ciddiyette maçlara çıkacaklarını ifade ederek, "Burada 14 ülke var. Kupayı almak için 5 maç kazanmamız gerekiyor. İyi bir başlangıç yaptık." dedi.

Milli oyuncu Mahsun İpekşen de Bosna Hersek'te kupayı kaldırmak istediklerini anlatarak, "Tek hedefimiz şampiyonluk. Kupa ile ülkemize dönmek istiyoruz." diye konuştu.

AA / Lejla Biogradlija - Spor

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