Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Kadınlar Takımı, Avrupa Şampiyonası Öncesi Kamp Yapacak

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Kadınlar Takımı, Avrupa şampiyonası öncesi Temmuz'da Hakkari'de kamp yapacak. Takım, daha sonra İran takımı ile ikili kampa girecek ve ardından Avrupa şampiyonasına katılacak.

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Kadınlar Takımı, Avrupa şampiyonası öncesi Temmuz'da kamp yapacak.

Hakkari Bedensel Engelliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Kadınlar Takımı, 8-21 Ağustos'ta Hollanda'da yapılacak Avrupa şampiyonası öncesi Hakkari'de 8 günlük hazırlık kampı yapacak.

Dernek başkanı Mesut Keskin, desteklerinden dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kurum müdürleri ve Sümbül Engelliler Derneğine teşekkür etti.

A Milli Takım Antrenörlerinden Cengiz Çatal ise kentte ilk defa bir milli takım kamp organizasyonuna ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Çatal, şunları kaydetti:

"Kampın planlama sürecinde Valimiz Sayın İdris Akbıyık'ın desteğiyle Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün, Bedensel Engelliler Derneğimizin ve Sümbül Engelliler Spor Kulübümüzün koordinasyonunda şehrimizde milli takımımızı ağırlayacağız. 14-21 Temmuz Hakkari kampını tamamladıktan sonra İran'ın Tebriz şehrinde İran takımı ile ikili kampa girecek olan millilerimiz, son toplanma kampının ardından Avrupa şampiyonasına katılacak."