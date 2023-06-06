Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadın Milli Takımı'nda forma giyen Begüm Pusat: Basketbol hayatımı değiştirdi

Doğuştan serebral palsi hastası olan Begüm Pusat, tekerlekli sandalye basketbolu sayesinde engeli olmaktan utanan birisi olmaktan çıktığını belirtti. Basketbolun hayata bakış açısını değiştirdiğini söyleyen Pusat, milli takımda oynarken aynı zamanda spor yöneticiliği bölümü için üniversite sınavlarına hazırlanıyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadın Milli Takımı'nda forma giyen doğuştan serebral palsi hastası Begüm Pusat (19), daha önce engeli olmaktan utandığını, ancak basketbol sayesinde hayatının değiştiğini belirtti. Pusat, "Basketbol benim hayata bakış açımı değiştirdi. Ben eskiden engelimden utanan birisiydim. Kimseye engelim olduğu söylemezdim"dedi.

Doğuştan serebral palsi (beyin hasarına bağlı olarak gelişen hareket ve duruş bozukluğu) hastası olduğu için tekerlekli sandalyeye mahkum olan Begüm Pusat, 10 yaşında basketbol oynamaya başladı. Şu an Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadın Milli Takımı'nda forma giyen ve takımın Aksaray'daki kampında ter döken Pusat, hayatının değiştiğini söyledi. Pusat, okulun önünde gördüğü milli oyuncu Işıl Alben'in resminin de bulunduğu basketbol reklamı sonrası, ilk olarak takımın kampını, ardından Beşiktaş Tekerlekli Basketbol Takımının maçını izlemesiyle, basketbol oynamaya başladığını belirtti.

Pusat, şu an bir taraftan milli takımda oynadığını, bir taraftan da spor yöneticiliği bölümü için üniversite sınavlarına hazırlandığını sölerine ekledi.