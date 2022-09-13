Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası Spor Haberleri Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Brezilya'yı 76-61 yendi. Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Brezilya'yı 76-61 yendi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'da devam eden organizasyonda milli takım, son maçında Brezilya ile karşılaştı. Rakibini 76-61 yenen milli takım, grubunu ikinci sırada tamamladı. Daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen milliler, B Grubu'nun üçüncüsü ABD ile eşleşti. Mücadele yarın TSİ 17.00'de oynanacak. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Dünya Şampiyonası basketbol Türkiye Spor Haberler

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