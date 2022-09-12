Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası Spor Haberleri Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Kanada'yı 82-40'lık skorla yenerek çeyrek finale kalmayı garantiledi. Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Kanada'yı 82-40'lık skorla yenerek çeyrek finale kalmayı garantiledi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tayland'da devam eden organizasyonda milli takım, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Kanada'yı 82-40 yendi. Ay-yıldızlılar bu sonuçla, yarın Brezilya ile oynanacak son grup maçı öncesinde çeyrek final oynama hakkı elde etti. Spor Kaynak: AA / Fatih Çakmak Dünya Şampiyonası basketbol Türkiye Spor Haberler

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