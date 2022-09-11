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Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası

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Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa'yı 53-36 yendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa'yı 53-36 yendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın Phuket kentindeki Songkla Üniversitesi Prensi Phuket Kampüsü Spor Kompleksi'nde devam eden organizasyonda milli takım, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa ile karşılaştı. Milliler, rakibini 53-36 mağlup etti.

Gruptaki ilk müsabakasında Japonya'ya 69-54 yenilen ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise İspanya'yı 61-49 mağlup etmişti.

A Grubu'nda Brezilya, Kanada, Fransa, Japonya, İspanya ve Türkiye, B Grubu'nda ise Avustralya, Almanya, İsrail, Güney Afrika, Tayland ve ABD'nin yer aldığı organizasyonda final karşılaşması, 16 Eylül Cuma günü yapılacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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