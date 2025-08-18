Tekerlekli Sandalye A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Rakipleri Belli Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekerlekli Sandalye A Milli Basketbol Takımı, 7-19 Ekim tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda İspanya, Almanya, Polonya, Avusturya ve ev sahibi Bosna Hersek ile mücadele edecek.

Tekerlekli Sandalye A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 7-19 Ekim tarihlerinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek.

Milli takım A Grubu'nda İspanya, Almanya, Polonya, Avusturya ve ev sahibi Bosna Hersek ile mücadele edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
İsrail'den katliam hazırlığı! Gazze'yi işgal planını onaylamak için toplanacaklar

Katliam hazırlığı! Dünyayı tedirgin eden plan için toplanıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yılın takası! Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye geliyor

Yılın takası! Uğurcan Fenerbahçe'ye, yıldız oyuncu Trabzon'a gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.