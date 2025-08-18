Tekerlekli Sandalye A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Rakipleri Belli Oldu
Tekerlekli Sandalye A Milli Basketbol Takımı, 7-19 Ekim tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda İspanya, Almanya, Polonya, Avusturya ve ev sahibi Bosna Hersek ile mücadele edecek.
Tekerlekli Sandalye A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 7-19 Ekim tarihlerinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek.
Milli takım A Grubu'nda İspanya, Almanya, Polonya, Avusturya ve ev sahibi Bosna Hersek ile mücadele edecek.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor