Tekerlekli Sandalye 100. Yıl Tenis Turnuvası yarın Muğla'da yapılacak
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Tekerlekli Sandalye 100. Yıl Tenis Turnuvası yarın Muğla'da gerçekleştirilecek.
Tekerlekli Sandalye 100. Yıl Tenis Turnuvası yarın Muğla'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 17-21 Ekim tarihleri arasında Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tenis Kortları'nda düzenlenecek.
Organizasyona büyük, genç ve quad kategorilerinde 29 sporcu katılacak.
Kaynak: AA / Spor