Tekerlekli Sandalye 100. Yıl Tenis Turnuvası yarın Muğla'da yapılacak

Tekerlekli Sandalye 100. Yıl Tenis Turnuvası yarın Muğla'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 17-21 Ekim tarihleri arasında Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tenis Kortları'nda düzenlenecek.

Organizasyona büyük, genç ve quad kategorilerinde 29 sporcu katılacak.