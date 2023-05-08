Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası yarın Hakkari'de başlayacak

Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, yarın Hakkari'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9-10 Mayıs tarihlerinde Yüksekova'da yapılacak organizasyona 270 sporcunun katılması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Sezonun son yarışması olması nedeniyle Yüksekova'da yapılacak organizasyona katılacak tüm sporculara başarılar diliyorum. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve yarışmaya hazırız. Bizleri burada ağırlayan ve organizasyona destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.