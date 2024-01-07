Kocaelispor Kadın Futbol Takımı'ndaki İkizler Karıştırılıyor

Kocaelispor Kadın Futbol Takımı'nın formasını terleten tek yumurta ikizleri Buse ve Sude, teknik direktörleri, takım arkadaşları ve hakemler tarafından karıştırılabiliyor. İkizlerin kimi zaman attığı goller kimi zaman gördüğü kartlar dahi yanlış yazılıyor.

İlkokulda futbolla tanışan 20 yaşındaki tek yumurta ikizleri Buse ve Sude Dağdelen hayallerini birlikte gerçekleştiriyor. Sokaklarda erkek arkadaşlarıyla top oynayarak futbola ilk adımı atan ikizler, şimdilerde Kocaelispor Kadın Futbol Takımı'nın formasını terletiyor. Sol bek ve stoper mevkilerinde oynayan ikizler birbirlerine o kadar benziyor ki teknik direktörleri, hakemler ve taraftarlar tarafından sürekli karıştırılıyor. Öyle ki zaman zaman attığı goller veya gördükleri kartları bile karıştırılıyor. Takımlarında 24 ve 25 numaralı formaları giyen ikizler saha içinde karışıklığa sebep olmamak için farklı renkte krampon giymeye özen gösteriyor. 2014 yılında A Milli Takım formasını da giyen ikizler bir an olsun birbirinden ayrılmıyor. İlkokul, ortaokul ve liseyi birlikte okuyan ikizler, aynı üniversiteyi de kazandı. İkizler futboldaki yeteneklerinin yanı sıra, müzik alanındaki becerileriyle de dikkat çekiyor.

"Futbola çok küçük yaşlarda başladık"

Kocaelispor Kadın Futbol Takımı'nın formasını terleten Buse Dağdelen, "Futbola çok küçük yaşlarda başladık. Hayatımızda her şey birlikte oldu, ilkokul, ortaokul, lisede ve şuanda üniversitede bile beraberiz. Küçükken erkek takımlarında oynamaya başladık, mahallemizde de erkeklerle oynadık. İlkokulda teneffüslerde sürekli futbol oynuyorduk. Her şey bir arkadaşımızın antrenmanını izlemeye gittiğimizde başladı. Babası, orada ki hocaya bizim futbol oynadığımızdan bahsetmiş, hiç haberimiz yoktu. Kendimizi birden antrenmanda bulduk. Orada erkeklerle oynamaya başladık. İlk başta zor oldu bizi aralarında almakta zorlandılar sonrasında alıştılar. 3-4 sene oynadıktan sonra kadın takımı olduğunu söylediler. Bizde Hasan hocayla tanıştık ve kadın futbolundaki yolculuğumuz başladı" dedi.

"Babamın futbolla ve müzikle alakası yok"

Anne ve ablasının müzisyen olduğunu belirten Sude Dağdelen, "Ablam müzik öğretmeni annem de Türk Halk Müziği korosuna gidiyor. Babamın futbolla ve müzikle alakası yok fakat bizi hep destekledi, her zaman arkamızda durdu. Babam bizi sürekli antrenmanlara götürdü getirdi, sonuna kadar bekledi. Her gün sıkılmadan götürdü, bize inandı. Bu süreçte onun desteği bizim buralara gelmemizi sağladı. O olmasaydı ailemiz olmasaydı biz buralara gelemezdik" diye konuştu.

"Sol bek oynuyorum"

Sahada iyi anlaştıklarını söyleyen Buse Dağdelen, "Kardeş olduğumuz için aramızdaki uyum ister istemez iyi oluyor. Sahada anlaşabiliyoruz, topu nereye atacağımızı kardeşimi ne yapacağını daha iyi biliyorum. Bu konuda iyi anlaştığımızı düşünüyorum, bende sol bek oynuyorum" ifadelerini kullandı.

Aralarında iyi bir uyum olduğunu belirten Sude Dağdelen ise, "Antrenmanlarda da birbirimizi olumlu etkiliyoruz. Anlaşıyoruz pası nereye atacağımızı iyi biliyoruz. İletişimimiz iyi oluyor" şeklinde konuştu.

"2014'te ilk kez milli takıma çağırıldık"

Milli takım hayallerini de ikiziyle gerçekleştirdiklerini söyleyen Sude Dağdelen "Bu kulüpte ilk turnuvamıza çıktığımızda bizde milli takıma gitmeyi beklemiyorduk. Emeklerimizin karşılığını aldığımızı duyunca çok mutlu olduk. 2014'te ilk kez milli takıma çağırıldık. İlk kampımızdı 1 sene sonra tekrardan çağırıldık" dedi.

"Hakem karıştırdığı için golü bile bazen yanlış yazabiliyor"

İnsanların ikiziyle kendisini ayırt etmekte zorlandığını söyleyen Buse Dağdelen, "Benzediğimiz için de hakemlerde de oyuncularda da kafa karışıklığı oluyor. Değişik tepkiler alıyoruz genelde olumlu tepkiler alıyoruz. İnsanlar bizi görünce mutlu oluyor. Hakem karıştırdığı için golü bile bazen yanlış yazabiliyor" dedi. Bu duruma alıştıklarını söyleyen Sude Dağdelen ise "Benim attığım golü ona yazıyorlar veya onun attığı ona yazıyorlar genelde olduğundan alıştık" şeklinde konuştu.

"Bir yerden sonra ayrılırız diye düşünüyorduk"

İkiziyle vakit geçirmekten hiçbir zaman sıkılmadığını söyleyen Sude Dağdelen, "Bu bizi daha çok motive etti futbola daha çok bağladı. Okulumuzun aynı yerde olacağını tahmin edemiyorduk. Biz inanmıyorduk ailemiz bizden daha çok inanıyordu, beraber olmamızı istiyorlardı. Bir yerden sonra ayrılırız diye düşünüyorduk. Orada da devam ettik futbolda da devam ediyoruz ileride ne gösterir bilmiyoruz" ifadelerini kullanırken, rakip olarak ikiziyle mücadele etmenin keyif vereceğini kaydetti.

"Elimizde büyüdüler"

Kadın futboluna 20 yıl önce başladığını söyleyen Kocaelispor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Hasan Alemdar, "İkizler bizim için çok değerli elimizde büyüdüler. Yaklaşık 13 yıl önce aramıza katıldılar. İkizlerimiz çok yetenekli U-17, U-19 kamplarına gittiler, başarılı dönemler geçirdiler. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden bir tanesi Fenerbahçe Üniversitesi'nde okuyorlar. Onlar bizim göz bebeklerimiz, çok seviyoruz. Ailede çok destek veriyor gerçi babaları Seçkin abi pek futboldan anlamıyor. Hatta bazen espri yapıyor 'futbolu bilmiyorum ama kızlarım futbol oynuyor' diyor. Kızlarımız hem müzisyen hem futbolcu, bizim için çok değerliler" şeklinde konuştu.

"Biz çok karıştırıyoruz hatta babaları da karıştırıyor"

İkizleri ayırmakta zorlandığını söyleyen Hasan Alemdar, "Biz çok karıştırıyoruz hatta babaları da karıştırıyor. Ben kesinlikle ayıramıyorum fakat arkadaşları ayırıyor nasıl ayırdıklarını da bilmiyorum. Biz onlara 'ikizler' diye hitap ediyoruz. İkisi de bize bakıyor fakat ayırt edemiyorum. Fiziksel yapı olarak ya stoper yada santrafor oynayacaklardı. Stoper oynamaya elverişlilerdi, milli takımda da stoper oynadılar" ifadelerini kullandı.

"Biri 24 diğeri 25 numara giyiyor"

İkizlerin takım arkadaşı Kübra Deniz, "İkizlerle yaklaşık 5-6 yıldır beraber oynuyorum. Beraber okudum çoğu vaktimiz birlikte geçti. Saha içinde de anlaşıyorum. Biri 24 diğeri 25 numara giyiyor. Onun için biz alıştık, ayırt edebiliyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ