TEK Koleji Yıldız Erkekler Basketbol Takımı'ndan İl Üçüncülüğü

TEK Koleji Ortaokul Yıldız Erkekler Basketbol Takımı, Beden Eğitimi Öğretmeni ve Basketbol Antrenörü Nazan İnan yönetiminde katıldıkları okul sporları müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı. Takım, il genelinde düzenlenen turnuvada il üçüncüsü olarak TEK Koleji'ne gurur yaşattı.

Zorlu ve çekişmeli mücadelelerin ardından üçüncülük kupasını kazanan TEK Koleji Yıldız Erkekler Basketbol Takımı, göstermiş oldukları üstün performans ve azim ile dikkat çekti. - MUĞLA