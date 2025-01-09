TEK Koleji Yıldız Erkekler Basketbol Takımı'ndan İl Üçüncülüğü
TEK Koleji Ortaokul Yıldız Erkekler Basketbol Takımı, Beden Eğitimi Öğretmeni Nazan İnan yönetiminde il genelindeki okul sporları müsabakalarında il üçüncüsü oldu ve önemli bir başarıya imza attı.
TEK Koleji Ortaokul Yıldız Erkekler Basketbol Takımı, Beden Eğitimi Öğretmeni ve Basketbol Antrenörü Nazan İnan yönetiminde katıldıkları okul sporları müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı. Takım, il genelinde düzenlenen turnuvada il üçüncüsü olarak TEK Koleji'ne gurur yaşattı.
Zorlu ve çekişmeli mücadelelerin ardından üçüncülük kupasını kazanan TEK Koleji Yıldız Erkekler Basketbol Takımı, göstermiş oldukları üstün performans ve azim ile dikkat çekti. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor