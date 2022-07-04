TEİAŞ Kayseri Spor Kulübü sporcuları Abu Dabi'den dereceyle döndü - Haberler

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TEİAŞ Kayseri Spor Kulübü sporcuları Abu Dabi'den dereceyle döndü

AA - Ergün Haktanıyan - Spor
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TEİAŞ Kayseri Spor Kulübü sporcuları Abu Dabi'den dereceyle döndü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda TEİAŞ Kayseri Spor Kulübü sporcuları derece elde etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda TEİAŞ Kayseri Spor Kulübü sporcuları derece elde etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Abu Dabi kentindeki şampiyonada Gamze Yalçın dünya ikincisi, Emre Batuhan Yılmaz ise dünya üçüncüsü oldu.

Antrenör Yaşar Cuma Kılıç ve sporcular, TEİAŞ Bölge Müdürü İhsan Kılıçoğlu tarafından ödüllendirildi.

AA / Ergün Haktanıyan - Spor

Türkiye Elektrik İletim AŞ Birleşik Arap Emirlikleri Batuhan Yılmaz Kayseri Spor Haberler

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