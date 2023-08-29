Tehlikeli derede yüzen çocuklara havuz sürprizi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, derede tehlikeli bölgelerde yüzerken videoları çekilen çocuklar, havuzla buluşturuldu. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra yarı olimpik havuzda antrenörlerin gözetiminde yüzmenin keyfini yaşadıklarını belirtti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, derede tehlikeli bölgelerde yüzerken videoları çekilen çocuklar, havuzla buluşturuldu.

Yeşildere Mahallesi'nde serinlemek için dereye giren çocukların görüntüleri, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin'e gönderildi.

Keskin, videoyu izledikten sonra mahalleye gönderdiği araçla İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne getirilen çocuklarla bir süre sohbet etti.

Çocuklar daha sonra yarı olimpik havuzda antrenörlerin gözetiminde yüzmenin keyfini yaşadı.

Keskin, çocukların tehlikeli derede yüzdükleri anın videosunu izleyince çok üzüldüğünü ve sabaha kadar uyuyamadığını ifade etti.

Sabahın erken saatlerinde derede yüzen çocukların getirilmesi için talimat verdiğini dile getiren Keskin, "Onlara havuz sürprizi yaptık. Her imkanı onlar için seferber ettik. Artık onlar burada yüzecek. Burası onlara açık olacak. Kayıtlarının ardından gerekeni yapacağız. Bu havuz onlara yapıldı. Hiçbir çocuğumuzun umutları solmasın. Geleceğimizin çocuklarına sahip çıkalım." dedi.