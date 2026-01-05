Haberler

Domenico Tedesco: 'Bu maç için hazırız'
Güncelleme:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa yarı final maçı öncesi, oyuncularının hazır olduğunu ve zor bir mücadelenin olacağını ifade etti. Ayrıca Anthony Musaba'nın oynayıp oynamayacağına bu akşam karar vereceğini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa yarı final maçıyla ilgili, "Zor bir maç olacak. 2-3 gün antrenman yaparak, nerede olduğumuzu anlamak çok kolay değil. İyi bir maç olacak. Bizler de bu maç için hazırız" dedi. Tedesco, Musaba için kararını da bu akşam vereceğini söyledi.

Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Yeni Adana Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Fenerbahçe ve Samsunspor teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı. Sözlerine Türkçe olarak başlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco basın mensuplarına, "Herkese iyi akşamlar ve mutlu yıllar" dedi.

"İyi bir maç olacak"

Tedesco, "Burada olduğumuz ve bu maçı oynayacak olduğumuz için mutluyuz. Samsunspor'a karşı bir maç oynamıştık ve bu bizim en iyi maçımız değildi. İyi ve organize bir takıma karşı, kötü bir maç çıkarmıştık. Thomas harika bir iş çıkarıyor, bunu görebiliyorsunuz. Takımlarında kim oynarsa oynasın, zor bir maç olacak. 2-3 gün antrenman yaparak, nerede olduğumuzu anlamak çok kolay değil. Oyuncularımız, bireysel antrenmanlarını sürdürdüler. İyi bir maç olacak. Bizler de bu maç için hazırız" ifadelerini kullandı.

"Musaba kararını bu akşam vereceğim"

Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye yeni katılan Anthony Musaba'nın karşılaşmada oynayıp, oynamayacağının sorulması üzerine Tedesco, "Bunu göreceğiz, bu akşam kararımı vereceğim. İlk izlenimlerim iyi. Takıma katılalı 2 gün oldu. Çok fazla antrenman yapma şansı bulamadı. Hem ligi, hem Samsunspor'u hem de bu maçın Fenerbahçe için önemini biliyor. Ne kadar oynayacağını göreceğiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
