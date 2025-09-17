Tedesco: "Takımda öz güven eksikliği var"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alanyaspor maçında çok fazla top kaybı yaptıklarını belirterek, "Takımda öz güven eksikliği var. İlk golü yedikten sonra bunu hissedebiliyorsunuz. Oyuncuların kafasında soru işareti oluşturabiliyor. Futbolda bu olabilir, golü yiyebilirsiniz ama gol yedikten sonra devam etmeniz gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu. Tedesco, "İlk 10-15 dakika iyiydi. Belki istediğimiz oyunu sergileyemedik ama girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. Takımda öz güven eksikliği var. İlk golü yedikten sonra bunu hissedebiliyorsunuz. Oyuncuların kafasında soru işareti oluşturabiliyor. Futbolda bu olabilir, golü yiyebilirsiniz ama gol yedikten sonra devam etmeniz gerekiyor. Çok basit top hataları yaptık. Pozisyon üretmemeniz için özellikle yapmamız gereken şey kontratakları engellemek. Bugün takım olarak yapamadık. Oyun netti. Onların yaptıkları şey kontrataktı. Biz de bu kontraları kontrol edemedik. İkinci yarıda maçı çevirmeyi başardık ama bu şekilde gol yememeniz gerekiyor. Kalecinin yediği golü konuşmadan önce o dakikalarda artık ortayı engellemeniz gerekiyor. Boşta bir oyuncunun olmaması gerekiyor. Sadece kaleci penceresinden bakmıyorum. Şu anda modu düşük. Bizim hep birlikte bu durumu yukarı çekmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Kaybettiğimiz 2 puanı yazık olarak görüyorum"

Hafta sonu yapılacak başkanlık seçiminin takım üzerinde etki edip etmediğiyle ilgili soruya Tedesco, "Bizler tamamen sadece futbola odaklandık. Bu 6 günde Trabzonspor maçını oynadık ve bu maça hazırlandık. Kafamızda hiçbir şey yoktu. Evet ikinci yarı biraz geri çekildik. Çünkü rakip pozisyon değiştirmemişti. Biz ikinci yarıya 4-3-3 baskısıyla gitmiştik. Takım olarak çok iyi baskı yapabiliyoruz. Neden geri çekildik. Güç eksikliği de olabildi. Bir oyuncu basmadığı zaman ikinci oyuncu da basmıyor. Bu şekilde zincirleme oluyor. Maça bakacak olursak bence yazık oldu. Çok güzel bir karakter sergileyip maçı çevirmeyi başarmıştık. Bugün kaybettiğimiz 2 puanı sadece yazık olarak görüyorum" yanıtını verdi.

"Rakip ilk kontrada golü buldu bu da işimizi zorlaştırdı"

Tedesco, Alanyaspor karşılaşmasında pozitif havayı devam ettirmeleri gerektiğini ancak bunu başaramadıklarını söyledi. Tedesco, "Benim aslında beklediğim şey sahaya ruhu yansıtmak. Bugün saha içinde pek çok zorlukla karşılaştık. Gergin olmak için hiçbir sebep yoktu. Yapmamız gereken şey pozitif havayı devam ettirmekti. Rakip çok fazla kontra yaptı ama biz de 3 gol atabilirdik. Bu golleri atmış olsak maç farklı olurdu. 1-0 öne geçsek çok farklı olabilirdi, rakip ilk kontrada golü buldu bu da işimizi zorlaştırdı" dedi. - İSTANBUL