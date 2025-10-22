Tedesco, Stuttgart Maçında Taraftar Desteğini Vurguladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacakları Stuttgart maçında taraftarların da desteğiyle iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın saat 19.45'te evinde Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

"İyi bir netice almayı umuyoruz"

Teknik adamlık kariyerinde Stuttgart'ta görev yaptığı döneme değinerek sözlerine başlayan Tedesco, "Hoca olarak, Stuttgart'ta 10 sene çalıştım. Gençken çalışmaya başladım. Stuttgart'ı ön plana çıkarabiliriz. Akademi gruplarında çalışma imkanım oldu. Her zaman kendinizi geliştirme mecburiyetindesiniz. Kendi evimizde oynayacağız. Taraftarlarımıza ihtiyacımız olacak. İyi bir netice almayı umuyoruz" diye konuştu.

"Tüm oyunculara ihtiyacımız var"

Sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 8 maçta 6 farklı hücum formasyonu uygulamasıyla ilgili sorulan soruya 40 yaşındaki teknik adam, "Çok fazla maç oynadık. Bu maçlarda Kerem Aktürkoğlu oynadı. Youssef En-Nesyri sürekli oynadı. İsmail yüksek keza sürekli oynadı. Skrniar devamılı oynayan oyunculardan. Semedo da fitse oynamaya devam etti. Sakatlıklar oldu. Bu sakatlıklar oluştuğu zaman da sizi etkiliyor. Biz oyuncuları oynatarak onlara güven verdiğimizi gösteriyoruz. Son 7 güne baktığınızda 3 maça çıktık. Bazen oyuncular ağrı hissettiklerini söyleyebiliyorlar. Son 4-5 maç özelinde, 7 oyuncu aslında aynı oyunculardı. Bana göre 2-3 değişiklik yapmak normal. Herkese ihtiyacımız var. Dengeyi kurmak istiyoruz. 7-8 oyuncunun devam ediyor olması çok küçük bir istatistik olarak görülmemeli" yanıtını verdi.

"Son 3 yılda iyi bir iş çıkardılar"

Tedesco, Stuttgart karşısında benimseyecekleri oyun anlayışıyla alakalı da şunları dile getirdi:

"İyi bir takıma karşı oynayacağız. Esnek olabilmemiz gerekiyor. Bazen önde baskı kuracaksınız, bazen de geriye gömüldüğümüz anlar olacak. Yapmamız gereken şeyi bilmemiz gerekiyor. Geride savunma yaptığımızda savunma şeklimizi iyi başarabilmeliyiz. Büyük takımlar, büyük takımlara karşı oynadıkları zaman belli bölümlerde sizi birazcık geriye itebiliyorlar. Stuttgart topa sahip olmayı seven bir takım. Wolfsburg karşısında 3-0 gibi net bir galibiyet elde ettiler. Son 3 yılda iyi bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Aynı teknik direktör ile çalışıyorlar. Bu nedenle bir şeyleri inşa etme şansları var. Maçın içindeki anlara bağlı."

"Gece gündüz Fenerbahçe daha iyi noktaya gelebilmesi için çalışıyoruz"

Milli maç arasında yapılan fiziksel çalışmaya yönelik konuşan tecrübeli teknik adam, Jhon Duran'ın sağlık durumuna ilişkin de bilgiler verdi. Domenico Tedesco, "Jhon Duran için bana göre şu anda yorum yapması zor. İdmanlara kısmen katılıyor. Zaman içerisinde göreceğiz. Çok yakında aramıza katılmış olacak tam anlamıyla. Oyun felsefemizi anlayabildiğinizi düşünüyorum. Geçmişi bir tarafta tutarak hareket etmeyi seven biriyim, konuşmayı seven biri değilim. 6 haftalık süre zarfını değerlendirebilirim. Oyuncularım bu sürede ellerinden geleni ortaya koyuyorlar. Kendimizi geliştirme adına konuşuyoruz. Onlar da elinden geleni ortaya koyuyorlar. Kazandıkça çok daha iyi yol alacağız. Fiziksel olarak ise yüzde 50'ye yüzde 50. Birçok oyuncumuz milli takıma gitmek zorunda kalıyor. Fitlik anlamında ayrı durum olabiliyor. Gitmeyen oyuncuların, gidenlere göre seviyesi azalabiliyor. Giden oyuncular da eğer oynamazsa en kötü senaryo budur. Ederson buradaydı, gayet iyi çalıştılar. 2 haftalık süreçte sadece fiziksel değil, taktiksel olarak da çalıştık. Gece gündüz Fenerbahçe'nin daha iyi noktaya gelebilmesi için çalışıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL