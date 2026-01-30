Haberler

Tedesco: "Bugün gerçekten kötü bir maç çıkardığımızı düşünüyorum"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, FCSB ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından takımının performansını eleştirdi. Tedesco, maçta yaşanan hataları ve kontrolü kaybettiklerini belirtti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, FCSB maçının ardından, "Bugün gerçekten kötü bir maç çıkardığımızı düşünüyorum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe, Romanya temsilcisi FCSB ile 1-1 berabere kaldı ve adını play-off turuna yazdırdı. Maçın ardından Teknik Direktör Domenico Tedesco, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Tedesco, "Bugün gerçekten kötü bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Bittiği için mutluyum çünkü gittikçe maç bizim için kötüleşiyordu. Aslında maçın başında oyunu kontrol etmeye çalıştık ki bu tarz maçlarda müsabakayı 25, 30. dakikalarda erkenden bitirebilirsiniz. İkinci golü atarak kolaylaştırabilirsiniz ama biz bugün çok fazla top kaybı yaptık. Rakibe çok fazla top kaybettik. Hatalar yaptık ve rakibin kontratak yapmasına izin verdik. Rakip aslında bizden daha fazla istemedi ama biz onları oyunun içine davet ettik. Oyunun hikayesi bu şekilde. Tabii ki bir üst tura çıkmamız bizler için güzel. 8 maç, bizler için kolay olmadı. Çok fazla zorluk yaşadık. Sadece bugün için değil, genel olarak. Deplasmanda oynadığımız Zagreb maçı zordu. İçeride zorlu rakiplerle oynadık. Aston Villa, Stuttgart, Nice. Lig aşaması bittiği için mutluyuz. Önümüze bakıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran, ABD'ye karşı harekete geçti! Yanına da iki müttefikini aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor

Altındaki tarihi sıçrayış Avrupa ülkesini alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor

Altındaki tarihi sıçrayış Avrupa ülkesini alarma geçirdi! Yasaklanıyor
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

AB'den Trump'ı cesaretlendirecek "İran" kararı
Tartışma yaratan Jiu-Jitsu eğitimi: Buna izin verilmez

Tartışma yaratan görüntü: Buna izin veren...