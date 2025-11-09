Haberler

Tedesco'dan Taraftar ve Fred'e Övgü

Güncelleme:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kayserispor'u 4-2 mağlup ettikleri maç sonrasında yaptığı açıklamada, taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı ve Fred'in performansını överek takımının sıkı çalıştığını belirtti.

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Maç içinde taraftarın desteğini duymadım. Maç sonu söylediler ve çok mutlu oldum. Futbolcu ve teknik direktörler için en önemlisi taraftardır. Taraftar mutluysa ben de mutluyum" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci hafta maçında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Domenico Tedesco, "Bu akşam çok mutluyum. Zor maçtı. Ligin alt takımlarına bakınca maçlar çok zor geçiyor. Çünkü bu takımlara bakınca en iyi istatistiklere sahip takım Kayseri'ydi. Plazen maçını dışarıda oynadık. Saat farkı vardı ve bu maç için gergindim. Maç başı 17 orta yapıyorlar. Diğer takımlar mesela Karagümrük 6-7 ortalama yapıyor. Kayserinin orta sayısı 2-3 katı ve kaliteli orta yapıyorlar. Sakin kalmamız gerekirdi ve başta kolay değildi. Maçın zor yanı buydu. Boşluk bulamayınca sakin kalmamız gerekiyor ve rakibi koşturmamız lazım. Ta ki dikine oynamaya alan bulana kadar. Bu konuda pozitif ilerliyoruz. Daha önce bu maçı oynasak eminim daha zorlanırdık. Galatasaray'ı önemsemiyorum. Çünkü onları onlarla oynayacağımız zaman analiz etmeye başlayacağım. Şu anda lig sıralaması önemli değil. Daha yolumuz uzun" değerlendirmesinde bulundu.

'FRED'İN KARİYERİNİ VE KALİTESİNİ GÖRÜYORSUNUZ'

Taraftarın kendisine desteği ve Fred'in performansı ile ilgili konuşan 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Maç içinde taraftarın desteğini duymadım. Maç sonu söylediler ve çok mutlu oldum. Futbolcu ve teknik direktörler için en önemlisi taraftardır. Taraftar mutluysa ben de mutluyum. Fred harika performans sergiledi. Onun için kolay değildi. Ona her zaman sakin kalmasını söylemiştim. Orta sahada bir istikrara yakalamıştık. İsmail ve Edi'yle (Edson Alvarez) birlikte. Bu kararı verirken Fred'e karşı bir karar değildi. Fred'in kariyerini ve kalitesini görüyorsunuz. Onun adına çok mutluyum. Harika katkı sağladı. Onunla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

'TAKIM ÇOK SIKI ÇALIŞIYOR VE GÜVENİMİZİ HAK EDİYORLAR'

Oyuncularının genel durumu hakkında sözlerine devam eden Domenico Tedesco, "Şunu söylemeliyim takım çok sıkı çalışıyor ve güvenimizi hak ediyorlar. Futbolu çok düşünüyorlar. Rakibi anlattığımızda kafa yoruyorlar çünkü Fenerbahçe'yi seviyorlar. Sadece futbolcular değil çalışanlarda çok mutlu. Herkes sabah toplandığımızda güler yüzle geliyor. Kim oynarsa oynasın en iyisini yapıyor. Kulübede olanlar takım arkadaşlarına destek oluyorlar. Tatlı ve eğlenceli rekabetleri var. Takımın kondisyonu iyiye gidiyor. 3 günde 1 oynadığımızda 60'tan sonra taze kan oyunculara ihtiyaç duyuyoruz. Değişiklikler sayesinde oyuncular daha sağlam bir şekilde oynuyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
