Tedesco'dan Fenerbahçe'ye Övgü: 'Takım İyi ve Sağlıklı Rekabet İçinde'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımda kim oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yaptığını vurgulayarak, "Takım içerisinde iyi ve sağlıklı rekabet var. Bu iyi gidiş tamamen oyuncuların sayesinde. Fiziksel, kondisyon daha iyiye gidiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, soruları yanıtladı. Konuşmasına Türkçe olarak, "Bu akşam çok mutluyum" sözleriyle başlayan Tedesco, "Zor bir maçtı. Ligin alt sıralarındaki takımlara baktınız zaman maçlar zor geçiyor. Bu takımlar asındaki en iyi istatistiğe sahip Kayserispor'du. Bu maç öncesi gergindim. Avrupa'da maç oynadık ve daha sonra zaman farkı vardı. Bugünkü rakibimiz maç başı 17 orta yapıyorlar. Karagümrük 6-7-8 orta yapıyorlar. Yaptıkları ortalar da kaliteli ortalar. Bizim yapmamız gereken şey sakin kalmaktı. Kolay olmayan yönü de buydu. Takım da dikine pas atma da olgunlaşıyor. Bu maç 4 hafta önce oynansa çok fazla top kaybı yapardık. Şu anda Galatasaray'ı önemsemiyorum. Çünkü onları izlemeye, analiz etmeye onlarla oynadığımız zaman bakacağım. Şu anda lig sıralaması da önemli değil" diye konuştu.

"Fred ile gurur duyuyorum"

Fred'in performansı hakkında da konuşan Tedesco, tribünlerin kendisine yaptığı tezahüratla ilgili ise, "Maça odaklanmıştım. Daha sonra bana söylediklerinde maçtan sonra çok mutlu oldum. Fenerbahçe dev bir kulüp. Her zaman en önemlisi taraftarlardır. Onlar mutluysa ben de mutluyum. Fred harika performans sergiledi. Onun için kolay değildi. Ona her zaman sakin kalmasını söylemiştim. Orta sahada bir istikrar yakalamıştık. İsmail ve Edi'yle (Edson Alvarez) birlikte. Bu kararı verirken Fred'e karşı bir karar değildi. Bizim için en iyi durumda. Kariyeri ortada ve kalitesini görüyorsunuz. Onun adına çok mutluyum. Harika katkı sağladı. Onunla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Takım içerisinde iyi ve sağlıklı rekabet var"

Göreve başladığı günden bugüne kadar ligde en fazla galibiyeti Fenerbahçe'nin almasına dair sorulan soruya Tedesco, "Takım çok sıkı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncularımız futbolu da çok düşünüyorlar. Rakip üzerine kafa yoruyorlar. Antrenmanların temposu, şiddeti çok iyi. Takımın modu da çok iyi. Bu benim için çok önemli. Bizler sabah 7'de toplandığımızda herkes idmanlara gülerek geliyor. Bu durum oyuncuların kalitesi ve mantalitesi ile alakalı. Kim oynarsa oyna elinden gelenin en iyisini yapıyor. Takım içerisinde iyi ve sağlıklı rekabet var. Bu iyi gidiş tamamen oyuncuların sayesinde. Fiziksel, kondisyon daha iyiye gidiyor. 3 maç üst üste oynadığınızda bugün gördüğünüz gibi 60'tan sonra taze kan oyunculara ihtiyaç duyuyoruz. Değişiklikler sayesinde oyuncular daha sağlam bir şekilde oynuyor" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL