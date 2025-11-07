Tedesco: 'Bir Gol Atmış Olsaydık Kazanacaktık'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Viktoria Plzen maçının ardından yaptığı açıklamada, üç tane yüzde 100 pozisyona girdiklerini belirterek, "Bir tanesini atmış olsaydık kazanacaktık" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Çekya deplasmanında Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın yüksek mücadele içinde geçtiğini ifade eden Tedesco, "Büyük mücadele oldu. Bunun sebebi de sahanın her yerinde adam adama mücadele olmasıydı. Dün de yapmış olduğumuz röportajda bunu belirtmiştik. Adam adama oynadıkları için planımız direkt forvetlere oynamaktı ama çok fazla ikinci top kaybettik. Topu ön bölgede tutamadık. İkinci yarıda bazı değişiklikler yaptık ve takım çok çok daha iyiydi. 3 tane yüzde 100 diyebileceğimiz pozisyon vardı. Birincisi Youssef En-Nesyri'nin, ikincisi Fred'in, üçüncüsü de Duran'ın girmiş olduğu pozisyon. Üç tane net pozisyona girdik. Bir tanesini atmış olsaydık kazanacaktık" diye konuştu.

"O pozisyonu hakeme sormak daha doğru olur"

Son dakikadaki penaltı pozisyonu içinse İtalyan teknik adam, "Hakemle ilgili bu akşam konuşmasam daha iyi olur. Benim takımıma odaklanmam gerekiyor. O pozisyonu hakeme sormak daha doğru olur" değerlendirmesinde bulundu.

"Oyuna sonradan giren oyuncuların performansından çok memnumum"

Kadrodaki değişiklikler ve takımın genel performansıyla ilgili de Domenico Tedesco, "Memnunum. Özellikle de oyuna sonradan giren oyuncuların performansından çok memnunum. Oyuna kalite kattılar. Bazen bu tarz değişiklikler yapmamız gerekiyor. Son maça baktığımızda 7-8 oyuncu aynıydı. Sadece Oğuz'u ve Szymanski'yi değiştirdik. Geniş kadromuz ve çok fazla oyuncumuz var. Zaman zaman taze oyuncuları sahaya sürmemiz gerekiyor. Bu tarz zor maçlarda ve sık maç oynadığımız dönemlere buna ihtiyacımız oluyor. Bugün özelinde TSİ 23.00'te oynanan bir maçta da" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL