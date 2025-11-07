Haberler

Tedesco: 'Bir Gol Atmış Olsaydık Kazanacaktık'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından, maçtaki pozisyonları değerlendirerek, bir gol atmaları durumunda galip geleceklerini ifade etti. Takımın performansından memnun olduğunu belirten Tedesco, sonradan oyuna giren oyuncuların kalitesinin arttığını vurguladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Viktoria Plzen maçının ardından yaptığı açıklamada, üç tane yüzde 100 pozisyona girdiklerini belirterek, "Bir tanesini atmış olsaydık kazanacaktık" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Çekya deplasmanında Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın yüksek mücadele içinde geçtiğini ifade eden Tedesco, "Büyük mücadele oldu. Bunun sebebi de sahanın her yerinde adam adama mücadele olmasıydı. Dün de yapmış olduğumuz röportajda bunu belirtmiştik. Adam adama oynadıkları için planımız direkt forvetlere oynamaktı ama çok fazla ikinci top kaybettik. Topu ön bölgede tutamadık. İkinci yarıda bazı değişiklikler yaptık ve takım çok çok daha iyiydi. 3 tane yüzde 100 diyebileceğimiz pozisyon vardı. Birincisi Youssef En-Nesyri'nin, ikincisi Fred'in, üçüncüsü de Duran'ın girmiş olduğu pozisyon. Üç tane net pozisyona girdik. Bir tanesini atmış olsaydık kazanacaktık" diye konuştu.

"O pozisyonu hakeme sormak daha doğru olur"

Son dakikadaki penaltı pozisyonu içinse İtalyan teknik adam, "Hakemle ilgili bu akşam konuşmasam daha iyi olur. Benim takımıma odaklanmam gerekiyor. O pozisyonu hakeme sormak daha doğru olur" değerlendirmesinde bulundu.

"Oyuna sonradan giren oyuncuların performansından çok memnumum"

Kadrodaki değişiklikler ve takımın genel performansıyla ilgili de Domenico Tedesco, "Memnunum. Özellikle de oyuna sonradan giren oyuncuların performansından çok memnunum. Oyuna kalite kattılar. Bazen bu tarz değişiklikler yapmamız gerekiyor. Son maça baktığımızda 7-8 oyuncu aynıydı. Sadece Oğuz'u ve Szymanski'yi değiştirdik. Geniş kadromuz ve çok fazla oyuncumuz var. Zaman zaman taze oyuncuları sahaya sürmemiz gerekiyor. Bu tarz zor maçlarda ve sık maç oynadığımız dönemlere buna ihtiyacımız oluyor. Bugün özelinde TSİ 23.00'te oynanan bir maçta da" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.