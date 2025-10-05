Haberler

Tedesco: 1 Puan İle Mutlu Olmalıyız

Tedesco: 1 Puan İle Mutlu Olmalıyız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından 1 puandan mutlu olmaları gerektiğini belirtti. Takımın oyununu değerlendirerek, bazı eksiklikler olduğunu ifade etti.

SAMSUN (İHA) – Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, aldıkları 1 puandan mutlu olmaları gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu. 3 puan almak için çabaladıklarını ifade eden Tedesco, "Maça iyi başladık. İlk 20 dakikada her şeyi kontrol ediyorduk fakat sonrasında bir top kaybıyla Samsunspor'un atağının ardından takım dağıldı. Sonrasında ilk yarıda 15 top kaybı yaptık. Samsunspor'un yakaladığı pozisyondan sonra takımımız dağıldı. Defansif açıdan da yeterli gücümüz yoktu, gerekli cevabı veremedik. Bugünkü 1 puandan mutlu olmamız gerekiyor. Böyle bir maçı 5 kez oynarsanız 4 kez kaybedersiniz. Çok fazla orta yapma ve bitirme imkanımız vardı ancak orta yapmak için 10 saniye beklerseniz rakip de buna engel olur. Bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. 3. bölgede çok bulunduk ama etkili olamadık. Duran toplardan da olsa gol atacağımız hissiyatında değildim. Gol atabileceğimiz bir his bugün için bende oluşmadı. Taraftarlar buraya seyahat ediyorlar, para harcıyorlar. Onların her şeye hakkı var. Maç sonu yanımdaki futbolcularla onların yanına doğru gittim. Onların tepkisini aslında normal karşılıyorum. Taraftarlar gibi bizler de bu maç kazanmak istiyorduk. Maçtan sonra da hayal kırıklığına uğrayıp ıslıklamalarını anlıyorum. Yakalayabildiğim oyuncuları taraftara götürdüm. Samsun stadındaki atmosfer çok gürültülüydü ama taraftarımız her zaman bizi destekledi. Maçtan sonraki bu tepkilerini de haklı buluyorum. Sonuç olarak bugün maçı kazanmayı hak etmedik" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
İğrenç manzara Başkanı şoka uğrattı! 'Annene yedirir misin?' diye sordu, aldığı yanıt karşısında çıldırdı

"Annene yedirir misin?" diye sordu, aldığı yanıt karşısında çıldırdı
Görür görmez deliye döndü! Kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı

Dehşetten kaçamadı! Kucağındaki bebeğe aldırmadı, defalarca bıçakladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçtikleri öksürük şurubu 11 çocuğun sonu oldu! Doktor gözaltında

İçtikleri öksürük şurubu 11 çocuğun sonu oldu! Doktor gözaltında
Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturasında yeni dönem! Sistem resmen devreye giriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.