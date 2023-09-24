Tedavi için yüzmeye başladı, 3 kez Türkiye şampiyonu oldu

Elazığ'da tendon kısalığından dolayı ameliyat olan Elanaz Taneli, yüzmeye başlayarak 3 kez Türkiye şampiyonu oldu ve 20 kez derece elde etti. Milli takım aday kadrosuna seçilen Elanaz, hedefini olimpiyatlara katılmak ve dünya şampiyonu olmak olarak belirtti.

Elazığ'da tendon kısalığından dolayı 7 yaşında ameliyat olan ve doktorunun önerisi üzerine yüzmeye başlayan Elanaz Taneli üç kez Türkiye şampiyonu olurken, 20 kez de derece elde etti.

Elazığ'da yaşayan 16 yaşındaki Elanaz Taneli, bacaklarındaki tendon kısalığından dolayı 7 yaşında ameliyat oldu. Ardından doktorunun tendonunu güçlendirmesi için yüzme önerisini dinleyen ailesi, Elanaz'ı Hazar Yüzme Spor Kulübü'ne kayıt ettirdi. Hocası Mehmet Münir Tan'ın yeteneğini fark etmesi üzerine yüzmeyi bırakmayan Elanaz, 8 yılda üç kez Türkiye şampiyonu olurken, 20 de derece elde etti. Milli takım aday kadrosuna seçilen Elanaz, as kadroya girmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dezavantajını avantaja çeviren Elanaz, yaşıtlarına da örnek oluyor.

Tendonunu güçlendirmek için yüzmeye başladığını anlatan Elanaz Taneli, "Tendonumu güçlendirmek için de yüzmeye başladım. Mehmet hocam beni bırakmadı ve devam etmemi istedi. Ben de bu yolda devam ettim. Üç tane Türkiye şampiyonluğum ve 20 tane de derecem var. Hiç aklıma gelmezdi. Aslında suyu da çok sevmiyordum. Mehmet hocam beni yarışmalara hazırladı. Ben de yeteneğim olduğunu fark edince devam ettim. Yüzmeyi başta tendonum için doktorum önermişti. Sonra ailem destek oldu. Ben de buradan devam ettim. Hedefim milli takıma girmek. Olimpiyatlara katılmak ve dünya şampiyonu olmak istiyorum" dedi.

Zor bir dönem atlattıklarını belirten anne Gülçin Taneli, "Kızımda tendon kısalığı vardı ve ameliyat oldu. Yüzmeye başlarsa ayakları için daha iyi olacağını düşündük. Doktorumuz da öyle söyledi. Biz de spora başladık. Mehmet hocamızla tanıştık. 8 sene defalarca şampiyonluk aldı. Şampiyon bir kızımız var ve inşallah milli takıma girecek. Hastalıkla gelen bir şampiyonluk oldu" diye konuştu. - ELAZIĞ