TED Düzce Koleji Öğrencileri Türkiye Finallerine Gitmeye Hak Kazandı
TED Düzce Koleji öğrencileri Sare Nil Karaca ve Nil Efnan Temur, Küçük Kızlar Tenis Grup Müsabakalarında başarılı performans sergileyerek Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.
TED Düzce Koleji öğrencileri Sare Nil Karaca ve Nil Efnan Temur küçük kızlar tenis müsabakaları Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.
Kocaeli'de gerçekleştirilen Küçük Kızlar Tenis Grup Müsabakalarına katılan TED Düzce Koleji öğrencileri Sare Nil Karaca ve Nil Efnan Temur grup maçlarını başarıyla tamamlayıp Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.
TED Düzce Koleji yönetiminden yapılan açıklamada "Türkiye finallerine gitmeye hak kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - DÜZCE