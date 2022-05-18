TED Düzce Koleji kızlarda il birincisi oldu - Haberler

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TED Düzce Koleji kızlarda il birincisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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TED Düzce Koleji kızlarda il birincisi oldu

DÜZCE(İHA) – Okul Sporları tarafından düzenlenen Genç Kızlar B Voleybol turnuvasında TED Düzce Koleji kızları Düzce il birincisi oldu.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Okul Sporları tarafından düzenlenen Genç Kızlar B Voleybol turnuvasında TED Düzce Koleji kızları Düzce il birincisi oldu.

TED Koleji kızlarda iddialı. Türkiye Okul Sporları tarafından düzenlenen Genç Kızlar B Voleybol Turnuvası finali yapıldı. Finalde Atatürk Anadolu Lisesini 3-2 mağlup eden TED Düzce Koleji kızları Düzce il birincisi oldu.

TED Bolu-Düzce Kolejleri Kurucusu Önder Tonyalı "Göstermiş oldukları çaba ve çalışmadan dolay öğrencilerimizi tebrik ederim, başarılarının devamını dilerim" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor

voleybol, Türkiye, Düzce, Spor, Haberler

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