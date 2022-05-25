Teco Karacabey Belediyespor finali İzmir'de - Haberler

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Teco Karacabey Belediyespor finali İzmir'de

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Teco Karacabey Belediyespor finali İzmir'de

TFF 2'nci Lig Play-Off'unda finale yükselen Bodrumspor ve Teco Karacabey Belediyespor maçını İzmir'de oynayacak.

TFF 2'nci Lig Play-Off'unda finale yükselen Bodrumspor ve Teco Karacabey Belediyespor maçını İzmir'de oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklamada karşılaşmanın 29 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacağı ifade edildi. Finali kazanan takım tarihinde ilk kez 2022-2023 sezonunda Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Play Off, İzmir, Spor, Haberler

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