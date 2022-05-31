TECO Karabey Belediyespor Teknik Direktörü Tahsin Tam görevini bıraktı - Haberler

TFF 2. Lig ekiplerinden TECO Karabey Belediye spor'da teknik direktör Tahsin Tam, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Play-off finalinde Bodrum spor'a 3-0 mağlup olan TECO Karabey Belediye spor'un teknik direktörü Tahsin Tam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ocak ayının ilk haftasında başladığı görevinden bugün itibarıyla ayrıldığını belirtti.

Göreve geldiği dönemde ligin son sıralarında yer alan ve küme düşme adayları içinde gösterilen takımı yönetim kurulu, teknik heyet, birbirinden karakterli oyuncu grubu, kulüp personeli ve taraftarlarla el ele vererek play-off heyecanı içine taşıdıklarını anlatan Tam, güzel bir hikaye yazdıklarını kaydetti.

Elde ettikleri sonuçlar ve geldikleri nokta itibarıyla spor kamuoyunun da dikkatini üzerlerine çekmeyi başardıklarını belirten Tam, şu ifadeleri kullandı:

"Sonuç olarak 6 ay gibi kısa bir sürede hep birlikte güzel işlere imza attık. Şimdi veda zamanı. Görevde kaldığımız süre içinde gösterdikleri yakın ilgi ve destekleri için Karacabey Belediye Başkanı'mız Ali Özkan'a, kulüp başkanımız Sarp Yalçınkaya'ya ve yöneticilerine, futbolcu kardeşlerime, kulüp çalışanlarımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki TECO Karacabey Belediyespor kulübünü her zaman hak ettiği en iyi yerlerde göreceğiz."