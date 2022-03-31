"TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul" 18 Nisan'da başlayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul" 18 Nisan'da başlayacak

AA - Musa Samur - Spor
 - Güncelleme:

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul, 18-24 Nisan'da yapılacak.

İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul, 18-24 Nisan'da yapılacak.

Türkiye Tenis Federasyonunun İstinye'deki yeni tesisi TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenecek organizasyonun biletleri Biletix'te satışa çıktı.

Tesisin dünya standartlarındaki toprak kortlarında, dünya 23 numarası Veronika Kudermetova (2021 çiftler şampiyonu), dünya 24 numarası Elise Mertens (2021 çiftler şampiyonu), dünya 27 numarası Sorana Cirstea (2021 tekler şampiyonu), dünya 34 numarası Camila Osorio'nun aralarında bulunduğu 12 oyuncu mücadele edecek.

Camila Osorio, Clara Tauson, Diane Parry, Anastasia Potapova ve Clara Burel'in de yer aldığı 20 yaş ve altı oyuncular da organizasyonda boy gösterecek.

???????

AA / Musa Samur - Spor

BNP Paribas, İstanbul, Biletix, Nisan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title