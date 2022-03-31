"TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul" 18 Nisan'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul, 18-24 Nisan'da yapılacak.

Türkiye Tenis Federasyonunun İstinye'deki yeni tesisi TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenecek organizasyonun biletleri Biletix'te satışa çıktı.

Tesisin dünya standartlarındaki toprak kortlarında, dünya 23 numarası Veronika Kudermetova (2021 çiftler şampiyonu), dünya 24 numarası Elise Mertens (2021 çiftler şampiyonu), dünya 27 numarası Sorana Cirstea (2021 tekler şampiyonu), dünya 34 numarası Camila Osorio'nun aralarında bulunduğu 12 oyuncu mücadele edecek.

Camila Osorio, Clara Tauson, Diane Parry, Anastasia Potapova ve Clara Burel'in de yer aldığı 20 yaş ve altı oyuncular da organizasyonda boy gösterecek.

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