Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'na ana tablo maçlarıyla devam edildi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada 1 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens, merkez kortta İsveçli Rebecca Peterson ile karşılaştı.

İlk setin 7. oyununda kırdığı servisle 4-3 öne geçen Mertens, bu avantajını 10. oyunda geri verdi: 5-5. Güçlü savunması ve file önünde etkili vuruşlarıyla 12. oyunda yakaladığı fırsatı iyi değerlendiren ve bir kez daha servis kıran Peterson, seti 7-5 kazanarak 1-0 öne geçti.

Baldırındaki sakatlığı nedeniyle giderek oyundan düşen Mertens, rakibi 4-1 öndeyken maçtan çekildi ve turnuvaya ilk turda veda etti.

6 numaralı seribaşı Avustralyalı Ajla Tomljanovic, ilk turda vatandaşı Jaimee Fourlis'i 6-1 ve 6-3'lük setlerle yenerek turnuva dışında bıraktı.

7 numaralı seribaşı İspanyol Sara Tormo Sorribes, Çinli Qiang Wang'ı 6-3 ve 6-2'lik setlerle yenerek ikinci tura yükseldi.