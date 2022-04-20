Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası
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TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'na ana tablo maçlarıyla devam edildi.
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'na ana tablo maçlarıyla devam edildi.
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada 1 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens, merkez kortta İsveçli Rebecca Peterson ile karşılaştı.
İlk setin 7. oyununda kırdığı servisle 4-3 öne geçen Mertens, bu avantajını 10. oyunda geri verdi: 5-5. Güçlü savunması ve file önünde etkili vuruşlarıyla 12. oyunda yakaladığı fırsatı iyi değerlendiren ve bir kez daha servis kıran Peterson, seti 7-5 kazanarak 1-0 öne geçti.
Baldırındaki sakatlığı nedeniyle giderek oyundan düşen Mertens, rakibi 4-1 öndeyken maçtan çekildi ve turnuvaya ilk turda veda etti.
6 numaralı seribaşı Avustralyalı Ajla Tomljanovic, ilk turda vatandaşı Jaimee Fourlis'i 6-1 ve 6-3'lük setlerle yenerek turnuva dışında bıraktı.
7 numaralı seribaşı İspanyol Sara Tormo Sorribes, Çinli Qiang Wang'ı 6-3 ve 6-2'lik setlerle yenerek ikinci tura yükseldi.