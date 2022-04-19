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TEB BNP Paribas Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları başladı

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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TEB BNP Paribas Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları başladı

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları başladı.

İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'ndeki ilk maçta son şampiyon ve 2 numaralı seribaşı Rumen Sorana Cirstea ile Rus Kamilla Rakhimova karşılaştı.

Rakibini 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden 32 yaşındaki sporcu, tur atlayan taraf oldu.

İlk tur mücadelesinde Macar Anna Bondar, 8 numaralı seribaşı Çek Tereza Martincova'yı 6-4 ve 7-5'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

İpek Öz ilk turda elendi

Turnuvada özel davetiye ile mücadele eden milli tenisçi İpek Öz, ilk turda Hollandalı Arantxa Rus ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olan milli sporcu turnuvaya veda etti. Arantxa Rus ise ikinci turda Rumen Cirstea ile eşleşti.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

BNP Paribas, İstanbul, Tenis, Rus, Spor, Haberler

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